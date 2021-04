Responsabile 118 Piemonte in ferie al mare in Liguria | scoppia la polemica

Advertising

Tg3web : Crescono anche in Liguria i contagi, e le province di Imperia e Savona diventano rosse. Intanto si difende il respo… - AndreaMarano11 : Piemonte, il responsabile del 118 nella seconda casa al mare. I sindacati medici in rivolta: “Noi invitati a cancel… - ilgiornale : Mario Raviolo, responsabile dell'emergenza 118 regionale del Piemonte, replica duramente alle accuse e ricorda di a… - Italia_Notizie : Responsabile del 118 nella seconda casa al mare. Scoppia la bufera ma lui si difende - infoitsalute : 'Medici e infermieri non possono andare in ferie e lui va al mare': polemica sul responsabile 118 Piemonte -

Ultime Notizie dalla rete : Responsabile 118

Polemica dopo che Mario Raviolo,della maxiemergenzadel Piemonte , secondo quanto emerso, è stato in Liguria per trascorrere un periodo di ferie. Il caso è scoppiato dopo l'intervista rilasciata a Rai3 mentre si ...PIEMONTE - Non si placano le polemiche attorno alla figura di Mario Raviolo ,della maxi emergenza del Piemonte, intervistato qualche giorno fa dal Tg3 a Loano in un servizio dedicato alle spiagge e alle seconde case in vista della Pasqua. Sul tema sono intervenuti ...E non per il pensiero espresso ma per il suo lavoro. Il turista, infatti, non era altro che Mario Raviolo, responsabile dell'emergenza 118 regionale del Piemonte. È bene precisare che riguardo al suo ...Torino, 2 aprile - Polemica dopo che Mario Raviolo, responsabile della maxiemergenza 118 del Piemonte, secondo quanto emerso, è stato in Liguria per trascorrere un periodo di ferie. Il caso è ...