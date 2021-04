Giuseppe Conte: “La sfida è rifondare il M5S, non è un restyling”. Il video (Di venerdì 2 aprile 2021) Giuseppe Conte: “La sfida è rifondare il M5S, non è un restyling” Roma, 1 apr. (askanews) – Ha promesso un nuovo statuto, una nuova identità politica, un nuovo linguaggio, una rifondazione del Movimento 5 stelle l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento all’assemblea del Movimento, del quale è leader designato. “rifondare il Movimento 5 Stelle. rifondare è un concetto che non utilizzo a caso. Introduce una prospettiva impegnativa, perché non significa limitarsi a operare un restyling, un rinnovo superficiale al fine di incrementare il consenso. rifondare non è concetto compatibile con una operazione di marketing politico. rifondare significa puntare, tutti ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 aprile 2021): “Lail M5S, non è un” Roma, 1 apr. (askanews) – Ha promesso un nuovo statuto, una nuova identità politica, un nuovo linguaggio, una rifondazione del Movimento 5 stelle l’ex presidente del Consiglionel suo intervento all’assemblea del Movimento, del quale è leader designato. “il Movimento 5 Stelle.è un concetto che non utilizzo a caso. Introduce una prospettiva impegnativa, perché non significa limitarsi a operare un, un rinnovo superficiale al fine di incrementare il consenso.non è concetto compatibile con una operazione di marketing politico.significa puntare, tutti ...

