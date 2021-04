Confcommercio Pescara chiede esenzione Tari per imprese chiuse (Di venerdì 2 aprile 2021) Pescara - Confcommercio Pescara chiede l'esenzione del pagamento della Tari-Tassa Rifiuti 2021 per tutte le imprese costrette alla chiusura e per quelle che, per effetto dell'emergenza saniTaria, hanno deciso di rimanere chiuse o hanno subito un notevole calo di fatturato. "Invieremo una nota al riguardo a tutti i Comuni della provincia di Pescara per chiedere un intervento in tal senso - dichiara il presidente di Confcommercio Pescara Riccardo Padovano - Il costo della Tari è cresciuto sino a raggiungere nel 2020 il record assoluto di 9,73 miliardi di euro. Un livello di tassazione che appare oggi tanto più ingiustificato se si considera che la ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 2 aprile 2021)l'del pagamento della-Tassa Rifiuti 2021 per tutte lecostrette alla chiusura e per quelle che, per effetto dell'emergenza sania, hanno deciso di rimanereo hanno subito un notevole calo di fatturato. "Invieremo una nota al riguardo a tutti i Comuni della provincia diperre un intervento in tal senso - dichiara il presidente diRiccardo Padovano - Il costo dellaè cresciuto sino a raggiungere nel 2020 il record assoluto di 9,73 miliardi di euro. Un livello di tassazione che appare oggi tanto più ingiustificato se si considera che la ...

