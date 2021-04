Serie B, oggi si gioca tutta la 31a giornata. Il programma completo (Di venerdì 2 aprile 2021) oggi si terrà tutta la 31a giornata di Serie B, rinvio dell’Empoli escluso. Spiccano Chievo-Spal e Lecce-Salernitana, ecco il programma completo: VENERDI’ 2 APRILE Cosenza-Ascoli alle 15.00 Frosinone-Reggiana alle 17.00 Pescara-Pisa alle 17.00 Cremonese-Empoli RINVIATA Brescia-Pordenone alle 19.00 Chievo-Spal alle 19.00 Virtus Entella-Monza alle 19.00 L.R. Vicenza-Cittadella alle 19.00 Lecce-Salernitana alle 19.00 Venezia-Reggina alle 19.00 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021)si terràla 31adiB, rinvio dell’Empoli escluso. Spiccano Chievo-Spal e Lecce-Salernitana, ecco il: VENERDI’ 2 APRILE Cosenza-Ascoli alle 15.00 Frosinone-Reggiana alle 17.00 Pescara-Pisa alle 17.00 Cremonese-Empoli RINVIATA Brescia-Pordenone alle 19.00 Chievo-Spal alle 19.00 Virtus Entella-Monza alle 19.00 L.R. Vicenza-Cittadella alle 19.00 Lecce-Salernitana alle 19.00 Venezia-Reggina alle 19.00 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

