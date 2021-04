Scudetto Inter | le big non contano Il titolo può arrivare con le medio-piccole

(Di giovedì 1 aprile 2021) Finita la pausa per le nazionali l’si rituffa nel campionato con l’obiettivo: i nerazzurri possono vincerlo con leL’di Antonio Conte si rituffa nel campionato: i nerazzurri hanno l’obiettivoe come evidenzia il Corriere dello Sport ilpotrebbegrazie alle vittorie contro le medie. Per lobastano otto vittorie che possonocon Bologna, Sassuolo, Cagliari, Spezia, Verona, Crotone, Sampdoria, Udinese. A questo punto sarebbero ininfluenti le gare con Juve, Napoli e Roma. Leggi su Calcionews24.com

Finita la pausa per le nazionali l'si rituffa nel campionato con l'obiettivo: i nerazzurri possono vincerlo con le medio - ......casarimangono quelle, le idee su ciò che può servire a questa squadra per proseguire il percorso di crescita che sta portando la rosa a disposizione di Antonio Conte a lottare per lo...Il Milan inizia a prepararsi per la fondamentale sfida contro la Sampdoria che potrebbe essere l’ultima speranza per lo Scudetto. Vincendo all’ora di pranzo, infatti, andrebbe momentaneamente a -3 dal ...Il Milan riparte dalla sfida interna contro la Sampdoria: dalle formazioni a dove vedere la partita di San Siro in tv e streaming.