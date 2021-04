Meteo prossima settimana | crollo delle temperature | verso l’Inverno

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 1 aprile 2021)a rischio gran freddo E’ giusto, in questo momento, dare ampio risalto all’incredibile ondata di caldo che sta colpendo l’Europa centro occidentale e gran parte d’Italia. Inutile dirvi che si tratta di condizioniclimatiche assolutamente insolite per questo periodo, tant’è che quanto stiamo per dirvi paradossalmente potrebbe rappresentare una condizioni di normalità tollerabile. Ci stiamo riferendo, in molti lo avrete capito, all’irruzione artica della. Crediamo sia importante parlarne, al di làincertezze previsionali che potrebbe riservare, perché torneremo in Primavera. Primavera capricciosa, Primavera capace di portare addirittura il freddo e per aprile non sarebbe certamente una novità. La mappa che vi proponiamo è una ECMWF ...