Inter: Ranocchia non rinnova, si punta a Maksimovic (Di giovedì 1 aprile 2021) In casa nerazzurri si pensa già al futuro della squadra per la prossima stagione. Per rinforzare la squadra di Conte si cerca anche di sistemare il reparto difensivo. Con Ranocchia che non rinnoverà il contratto, l’Inter punta al difensore del Napoli Nikola Maksimovic. A chi punta l’Inter per sostituire Ranocchia? Il club nerazzurro pensa al futuro e alla prossima stagione. Per rinforzare la squadra di Conte si cerca anche di sistemare il reparto difensivo. Con l’uscita del difensore Ranocchia che non rinnoverà il suo contratto con l’Inter, ecco che servirà un nuovo ingresso per completare il reparto. Come riporta Gianluca Di Marzio, “Piace Maksimovic del Napoli: per ora è stato fatto solamente un sondaggio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021) In casa nerazzurri si pensa già al futuro della squadra per la prossima stagione. Per rinforzare la squadra di Conte si cerca anche di sistemare il reparto difensivo. Conche non rinnoverà il contratto, l’al difensore del Napoli Nikola. A chil’per sostituire? Il club nerazzurro pensa al futuro e alla prossima stagione. Per rinforzare la squadra di Conte si cerca anche di sistemare il reparto difensivo. Con l’uscita del difensoreche non rinnoverà il suo contratto con l’, ecco che servirà un nuovo ingresso per completare il reparto. Come riporta Gianluca Di Marzio, “Piacedel Napoli: per ora è stato fatto solamente un sondaggio ...

