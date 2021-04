Costi e tariffe, come sono cambiate dopo un anno di pandemia le spese di casa (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – U’analisi di Facile.it su RC auto, mutui, prestiti, bollette luce e gas, conti correnti, tariffe di telefonia mobile e internet ha confrontato quanto costavano a gennaio 2020 e quanto ci costano oggi dopo più di un anno di pandemia, mentre è in corso la campagna vaccinale. Per quel che riguarda i mutui, in contemporanea con lo scoppio della pandemia, si è registrato in Italia un calo dei tassi: queste condizioni sono perdurate per tutto il 2020 e ancora oggi gli indici sono mediamente inferiori rispetto a quelli rilevati prima dell’arrivo del Covid. Se si guarda al tasso fisso, per un mutuo di 126.000 euro da restituire in 25 anni, il Taeg medio è passato dall’1,58% di gennaio 2020 all’1,24% di febbraio 2021, mentre è tornato a crescere a marzo 2021 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – U’analisi di Facile.it su RC auto, mutui, prestiti, bollette luce e gas, conti correnti,di telefonia mobile e internet ha confrontato quanto costavano a gennaio 2020 e quanto ci costano oggipiù di undi, mentre è in corso la campagna vaccinale. Per quel che riguarda i mutui, in contemporanea con lo scoppio della, si è registrato in Italia un calo dei tassi: queste condizioniperdurate per tutto il 2020 e ancora oggi gli indicimediamente inferiori rispetto a quelli rilevati prima dell’arrivo del Covid. Se si guarda al tasso fisso, per un mutuo di 126.000 euro da restituire in 25 anni, il Taeg medio è passato dall’1,58% di gennaio 2020 all’1,24% di febbraio 2021, mentre è tornato a crescere a marzo 2021 ...

