Basket, Final Eight Coppa Italia A2 2021: programma, data, orario e tv (Di giovedì 1 aprile 2021) Il programma delle Final Eight di Coppa Italia A2 2021. Cervia ospiterà dal 2 al 4 aprile la Coppa cadetta che vedrà al via le migliori quattro squadre dei due gruppi al termine del girone d’andata. Nel girone verde la Tortona ha preceduto Torino, Orzinuovi e Udine. Nel gruppo rosso, invece, Forlì ha primeggiato lascia dietro Napoli, Scafati e Ferrara. L’appuntamento televisivo, per alcune partite (le due semiFinali del 3 e la Finale del 4), è in programma su SportItalia e in streaming sul sito web del canale. L’ordine delle partite e orari saranno comunicati successivamente. TABELLONE Venerdì 2 aprile ore 12.00 – Unieuro Forlì (1 Rosso)-Old Wild West Udine (4 Verde) ore 15.00 – Reale ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) IldellediA2. Cervia ospiterà dal 2 al 4 aprile lacadetta che vedrà al via le migliori quattro squadre dei due gruppi al termine del girone d’an. Nel girone verde la Tortona ha preceduto Torino, Orzinuovi e Udine. Nel gruppo rosso, invece, Forlì ha primeggiato lascia dietro Napoli, Scafati e Ferrara. L’appuntamento televisivo, per alcune partite (le due semii del 3 e lae del 4), è insu Sporte in streaming sul sito web del canale. L’ordine delle partite e orari saranno comunicati successivamente. TABELLONE Venerdì 2 aprile ore 12.00 – Unieuro Forlì (1 Rosso)-Old Wild West Udine (4 Verde) ore 15.00 – Reale ...

