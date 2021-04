Amici 20: Rosa Insulta la Celentano a Microfono Spento! (Di mercoledì 31 marzo 2021) Amici 20: nel corso della puntata del serale, dopo aver vinto una gara Rosa si è infuriata ascoltando le critiche di Alessandra Celentano. Il pubblico ha notato, però, gli insulti della ballerina a Microfono spento… Uno degli scontri più accesi di questa edizione di Amici è sicuramente quello tra Rosa ed Alessandra Celentano. Quest’ultima è convinta dello scarso talento della ballerina, mentre la Di Grazia trova l’insegnante troppo offensiva. A Microfono spento, sono volate parole grosse da parte di Rosa. Ecco che cosa è successo. Amici 20: Rosa Insulta Alessandra Celentano durante il serale! Sin dall’inizio del programma, Alessandra Celentano ha ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 31 marzo 2021)20: nel corso della puntata del serale, dopo aver vinto una garasi è infuriata ascoltando le critiche di Alessandra. Il pubblico ha notato, però, gli insulti della ballerina aspento… Uno degli scontri più accesi di questa edizione diè sicuramente quello traed Alessandra. Quest’ultima è convinta dello scarso talento della ballerina, mentre la Di Grazia trova l’insegnante troppo offensiva. Aspento, sono volate parole grosse da parte di. Ecco che cosa è successo.20:Alessandradurante il serale! Sin dall’inizio del programma, Alessandraha ...

Advertising

ddeleterio : RT @comfunziontwitt: Se Deddy esce al posto di Rosa smetterò di guardare amici #amicispoiler #amici20 - laracelentano : Domanda seria: Rosa, quale stile sarebbe nel suo? No, perché veramente non lo so. #Amici20 #amici2020 #amici - Ehvabbeoh : Bellerini professionisti che reagiscono alla vittoria di Rosa su Tommaso nell'ultima sfida della scorsa puntata:… - hoonestlyy : RT @DryIce23: Se stasera non esce nemmeno Rosa da amici sarà stata una bella giornata da cazzo in culo perenne e clamoroso. - DryIce23 : Se stasera non esce nemmeno Rosa da amici sarà stata una bella giornata da cazzo in culo perenne e clamoroso. -