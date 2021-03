Botte alle ex compagne. In manette 2 uomini violenti (Di martedì 30 marzo 2021) In poche ore i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno arrestato, ieri, due uomini violenti, per atti persecutori nei confronti delle loro ex compagne. Il primo a finire in manette è stato un 46enne di origini siciliane, arrestato ieri mattina dai Carabinieri della Stazione Roma Trullo, in via Cave del Trullo. L’uomo dopo aver scavalcato la recinzione del giardino dell’abitazione della sua ex fidanzata, una 48enne romana, l’ha minacciata a seguito dell’ennesimo rifiuto di riprendere la loro relazione sentimentale. L’arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Rebibbia, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Poco più tardi, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella hanno arrestato un 42enne romano, già con precedenti e sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua ex ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 30 marzo 2021) In poche ore i Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno arrestato, ieri, due, per atti persecutori nei confronti delle loro ex. Il primo a finire inè stato un 46enne di origini siciliane, arrestato ieri mattina dai Carabinieri della Stazione Roma Trullo, in via Cave del Trullo. L’uomo dopo aver scavalcato la recinzione del giardino dell’abitazione della sua ex fidanzata, una 48enne romana, l’ha minacciata a seguito dell’ennesimo rifiuto di riprendere la loro relazione sentimentale. L’arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Rebibbia, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Poco più tardi, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Garbatella hanno arrestato un 42enne romano, già con precedenti e sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua ex ...

