Volley, Playoff A1 Femminile 2021: programma, date, orari, tv e streaming gara-2 quarti (Di lunedì 29 marzo 2021) Il programma completo della seconda giornata di quarti di finale dei Playoff Serie A1 Femminile 2020/2021: ecco date, orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite. Prosegue la corsa allo Scudetto della massima serie del campionato italiano, con gara-2 dei quarti che possibilmente assegnerà i primi pass per le semifinali. Firenze cercherà l'impresa sul campo di casa contro Conegliano, così come Perugia proverà a ribaltare il risultato contro Novara. Grande attesa poi per le sfide Scandicci-Busto Arsizio e Chieri-Monza, che promettono nuovamente grande battaglia.

