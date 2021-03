Corvace e Battista scrivono al Prefetto per conoscere numero contagi in Ilva (Di lunedì 29 marzo 2021) “Egregio Dottor De Martino,la città di Taranto vive una doppia emergenza sanitaria, quella legata da decenni all’inquinamento e quella pandemica di covid.Ai cittadini sono richiesti grandi sacrifici e sono tante le attività commerciali ormai in ginocchio a causa delle restrizioni imposte dal Governo.Abbiamo imparato in questi mesi quali sono le attività indispensabili e quali invece no ma, a tutt’oggi, non ci capacitiamo di come sia possibile tenere aperto lo stabilimento siderurgico.Sono giorni davvero duri per la nostra città, i positivi sono migliaia, decine i morti, conosciamo i dati quartiere per quartiere, ciò che però non è dato sapere è quanti siano i positivi all’interno dello stabilimento ArcelorMittal.Da settimane, giungono voci dall’interno della fabbrica di numerosi casi di positività, notizie che ci portano a pensare che quello sia il più grande focolaio ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 29 marzo 2021) “Egregio Dottor De Martino,la città di Taranto vive una doppia emergenza sanitaria, quella legata da decenni all’inquinamento e quella pandemica di covid.Ai cittadini sono richiesti grandi sacrifici e sono tante le attività commerciali ormai in ginocchio a causa delle restrizioni imposte dal Governo.Abbiamo imparato in questi mesi quali sono le attività indispensabili e quali invece no ma, a tutt’oggi, non ci capacitiamo di come sia possibile tenere aperto lo stabilimento siderurgico.Sono giorni davvero duri per la nostra città, i positivi sono migliaia, decine i morti, conosciamo i dati quartiere per quartiere, ciò che però non è dato sapere è quanti siano i positivi all’interno dello stabilimento ArcelorMittal.Da settimane, giungono voci dall’interno della fabbrica disi casi di positività, notizie che ci portano a pensare che quello sia il più grande focolaio ...

Advertising

elenaricci1491 : Corvace e Battista scrivono al Prefetto per conoscere numero contagi in #Ilva - TarantiniTime : Corvace e Battista scrivono al Prefetto per conoscere numero contagi in #Ilva - BlunoteWeb : #Taranto: #Battista e #Corvace scrivono a prefetto, ‘Quanti contagi in #Ilva?’ - BlunoteWeb : #Taranto: Multe via Liguria, #Battista e #Corvace ‘#SindacoMelucci rimborsi i cittadini’ -