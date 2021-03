Ultime Notizie Roma del 27-03-2021 ore 15:10 (Di sabato 27 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana offrire la campagna di vaccinazione anti covid hai la priorità del paese scrive il ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook Chiama 250.000 iniezioni in 24 ore dobbiamo fare ogni sforzo per mezzo milione di somministrazioni lavorando Uniti Ce la faremo intanto l’Italia resta chiusa fino a maggio senza zone gialle e da lunedì 10 regioni diventeranno rosse mentre il Lazio torna arancione da in 24 ore 24000 casi e 450 morti il Ministero dispone il divieto di mettere in commercio il ritiro del mercato delle Human Model 2.1 la nuova versione di mascherine finite mesi fa al centro di un’indagine della procura di Milano per frode in commercio l’economia il deficit si potrebbe raggiungere quest’anno il 10,2% del PIL superiore di 50 miliardi e 3,2 puntirispetto alle ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliana offrire la campagna di vaccinazione anti covid hai la priorità del paese scrive il ministro della Salute Roberto Speranza su Facebook Chiama 250.000 iniezioni in 24 ore dobbiamo fare ogni sforzo per mezzo milione di somministrazioni lavorando Uniti Ce la faremo intanto l’Italia resta chiusa fino a maggio senza zone gialle e da lunedì 10 regioni diventeranno rosse mentre il Lazio torna arancione da in 24 ore 24000 casi e 450 morti il Ministero dispone il divieto di mettere in commercio il ritiro del mercato delle Human Model 2.1 la nuova versione di mascherine finite mesi fa al centro di un’indagine della procura di Milano per frode in commercio l’economia il deficit si potrebbe raggiungere quest’anno il 10,2% del PIL superiore di 50 miliardi e 3,2 puntirispetto alle ...

fanpage : Oltre 9 milioni di dosi di #vaccino somministrate in Italia - fanpage : Obbligo vaccino per personale sanitario, ipotesi sospensione per chi rifiuta - Agenzia_Ansa : Sono 23.987 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - wam_the : Reddito di emergenza, proroga Naspi e bonus 2400 euro: news - flamanc24 : RT @chetempochefa: Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, che c… -