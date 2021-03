Grey’s Anatomy 17×09 è un inedito che scava nell’inconscio tra incubi e PTSD (Di sabato 27 marzo 2021) Grey’s Anatomy 17×09 è quasi un inedito per la serie, un episodio completamente diverso dal registro storico del medical drama che esce dall’ambientazione ospedaliera e racconta, per l’intera trama in modo vivido, i sintomi di un disturbo da stress post-traumatico (noto in psicologia e psichiatria anche come PTSD, post-traumatic stress disorder). Non è la prima volta che la serie se ne occupa, era già capitato coi personaggi di Owen e Cristina, ma stavolta ha deciso di affrontare il tema mettendo in scena uno dei principali sintomi di questo disordine mentale, gli incubi. Per l’intero episodio di Grey’s Anatomy 17×09 il personaggio di Teddy, in preda ad uno shock e ad un crollo emotivo, si estranea completamente dal mondo esterno, ... Leggi su optimagazine (Di sabato 27 marzo 2021)è quasi unper la serie, un episodio completamente diverso dal registro storico del medical drama che esce dall’ambientazione ospedaliera e racconta, per l’intera trama in modo vivido, i sintomi di un disturbo da stress post-traumatico (noto in psicologia e psichiatria anche come, post-traumatic stress disorder). Non è la prima volta che la serie se ne occupa, era già capitato coi personaggi di Owen e Cristina, ma stavolta ha deciso di affrontare il tema mettendo in scena uno dei principali sintomi di questo disordine mentale, gli. Per l’intero episodio diil personaggio di Teddy, in preda ad uno shock e ad un crollo emotivo, si estranea completamente dal mondo esterno, ...

