F1, Yuki Tsunoda paga l’errore tattico della Alpha Tauri con le gomme medie (Di sabato 27 marzo 2021) Si è chiusa ad un passo dalla Top10 la prima qualifica per Yuki Tsunoda, nuovo volto del Mondiale di F1 2021. Il giapponese di casa AlphaTauri completa al tredicesimo posto della graduatoria dopo essersi conteso il miglior crono durante la Q1 con l’olandese Max Verstappen (Red Bull). Il campione rookie della FIA F2 2020 non ha mancato di regalare emozioni sotto i riflettori del Bahrain Interantional Circuit, circuito che accoglie il primo atto della stagione più lunga della storia della massima formula. Il giovane pupillo della compagine di Faenza si è lamentato via radio al termine di un errore strategico della squadra che ha sbagliato strategia con le gomme. Il teammate del francese ... Leggi su oasport (Di sabato 27 marzo 2021) Si è chiusa ad un passo dalla Top10 la prima qualifica per, nuovo volto del Mondiale di F1 2021. Il giapponese di casacompleta al tredicesimo postograduatoria dopo essersi conteso il miglior crono durante la Q1 con l’olandese Max Verstappen (Red Bull). Il campione rookieFIA F2 2020 non ha mancato di regalare emozioni sotto i riflettori del Bahrain Interantional Circuit, circuito che accoglie il primo attostagione più lungastoriamassima formula. Il giovane pupillocompagine di Faenza si è lamentato via radio al termine di un errore strategicosquadra che ha sbagliato strategia con le. Il teammate del francese ...

Advertising

reilachii : scusate, ma Yuki Tsunoda e 'Far away' di ayumi hamasaki sono praticamente vecchi uguali - Mi34754947 : RT @seiofossifuoco: yuki tsunoda, prima qualifica e debuttante in f1, si piazza in seconda posizione nel q1 e 10 millesimi sopra lewis hami… - ImpieriFilippo : RT @Formula1Co: Grande Yuki Tsunoda e occhio all' @AlphaTauriF1 !!! #Quali #BahrainGP - SecondeLinee : Duello preannunciato #Verstappen - #Hamilton? ?? Probabile. Intanto tra i due nel q1 si è inserito uno sfrontato r… - OfficialGiggio : Yuki Tsunoda 1:30.607 Ha attivato l'Ultra istinto... ~Alex -