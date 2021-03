Da Harding a Manassero | quanti crolli inattesi dei big nei tour europei

Ultime Notizie dalla rete : Harding Manassero

Quotidiano.net

Giornata di crolli inattesi nei tour europei. Il più doloroso ha coinvolto Matteoin Puglia nel giro conclusivo del Mira Golf Experience Acaya Open. Partiva saldamente al ...per Justin,...Giornata di crolli inattesi nei tour europei. Il più doloroso ha coinvolto Matteoin Puglia nel giro conclusivo del Mira Golf Experience Acaya Open. Partiva saldamente al ...per Justin,...Giornata di crolli inattesi nei tour europei. Il più doloroso ha coinvolto Matteo Manassero in Puglia nel giro conclusivo del Mira Golf Experience Acaya Open. Partiva saldamente al comando del torneo ...A Vernole (Lecce) lo scozzese Lumsden vince il MIRA Golf Experience Acaya Open A Nairobi trionfa al play-off il sudafricano van Tonder. Hole in one di Scalise, 30/o A Vernole (Lecce) per Matteo Manass ...