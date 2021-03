Riot Games: Circuito Tormenta arriva in Italia (Di venerdì 26 marzo 2021) Riot Games annuncia la partenza della nuova competizione amatoriale intitolata “Circuito Tormenta”, il primo torneo in Italia dedicato ai gamer non professionisti Grazie al “Circuito Tormenta” di Riot Games i giocatori, quindi, potranno sfidarsi a suon di tastiere, mouse e strategia su titoli del calibro di League of Legends, VALORANT e League of Legends: Wild Rift. Circuito Tormenta: cosa sappiamo del torneo firmato da Riot Games Il torneto “Circuito Tormenta” di Riot Games verrà diviso in tornei dedicati e sarà supportato da un partner di eccezione come PG Esports x League of Legends, ProGaming ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 26 marzo 2021)annuncia la partenza della nuova competizione amatoriale intitolata “”, il primo torneo indedicato ai gamer non professionisti Grazie al “” dii giocatori, quindi, potranno sfidarsi a suon di tastiere, mouse e strategia su titoli del calibro di League of Legends, VALORANT e League of Legends: Wild Rift.: cosa sappiamo del torneo firmato daIl torneto “” diverrà diviso in tornei dedicati e sarà supportato da un partner di eccezione come PG Esports x League of Legends, ProGaming ...

