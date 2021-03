Incidente alla Circum, un morto e un ferito grave (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Incidente questo pomeriggio nei pressi della stazione delle ferrovie della Circumvesuviana a Ponticelli, in via Botteghelle. Probabilmente un camion di una ditta di pulizia, parcheggiato su una salita, per motivi ancora da accertare, avrebbe travolto e ucciso il capostazione della Ferrovia e ferito gravemente uno dei dipendenti della ditta. Sul posto la polizia. “L’Incidente verificatosi nella stazione ferroviaria Eav di Botteghelle, in cui è deceduto un giovane capostazione ed un collega operatore delle pulizie è rimasto gravemente ferito, ci provoca profonda tristezza e grande preoccupazione. Auspichiamo che venga fatta chiarezza su quanto accaduto al più presto e ci associamo al dolore delle famiglie dei lavoratori rimasti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –questo pomeriggio nei pressi della stazione delle ferrovie dellavesuviana a Ponticelli, in via Botteghelle. Probabilmente un camion di una ditta di pulizia, parcheggiato su una salita, per motivi ancora da accertare, avrebbe travolto e ucciso il capostazione della Ferrovia emente uno dei dipendenti della ditta. Sul posto la polizia. “L’verificatosi nella stazione ferroviaria Eav di Botteghelle, in cui è deceduto un giovane capostazione ed un collega operatore delle pulizie è rimastomente, ci provoca profonda tristezza e grande preoccupazione. Auspichiamo che venga fatta chiarezza su quanto accaduto al più presto e ci associamo al dolore delle famiglie dei lavoratori rimasti ...

