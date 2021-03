Diritti TV Serie A: DAZN e TIM stanno per spuntarla (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo settimane di lotta, si va verso la svolta finale della lunga e ardua partita. Nella giornata di oggi, venerdì 26 marzo, si terrà l’ultima assemblea di Lega che decreterà l’emittente televisiva vincitrice per l’assegnazione dei Diritti TV della Serie A per il triennio 2021-2024. Sarà una vera e propria rivoluzione per il calcio italiano e per milioni di telespettatori: infatti, a soli tre giorni dalla scadenza del bando per le TV (termine ultimo lunedì 29 marzo), la Lega Serie A assegnerà quasi sicuramente la vittoria a DAZN e TIM per la trasmissione di 10 partite a settimana del campionato italiano. Manca ancora l’ufficialità, ma l’ottimismo è in crescendo nelle ultime ore. Sky parteciperà in questo accordo? Sì, e ad una sola condizione: dovrà accettare l’offerta per il ‘pacchetto B’, che prevede 70 milioni di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 marzo 2021) Dopo settimane di lotta, si va verso la svolta finale della lunga e ardua partita. Nella giornata di oggi, venerdì 26 marzo, si terrà l’ultima assemblea di Lega che decreterà l’emittente televisiva vincitrice per l’assegnazione deiTV dellaA per il triennio 2021-2024. Sarà una vera e propria rivoluzione per il calcio italiano e per milioni di telespettatori: infatti, a soli tre giorni dalla scadenza del bando per le TV (termine ultimo lunedì 29 marzo), la LegaA assegnerà quasi sicuramente la vittoria ae TIM per la trasmissione di 10 partite a settimana del campionato italiano. Manca ancora l’ufficialità, ma l’ottimismo è in crescendo nelle ultime ore. Sky parteciperà in questo accordo? Sì, e ad una sola condizione: dovrà accettare l’offerta per il ‘pacchetto B’, che prevede 70 milioni di ...

