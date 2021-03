Idoneità a rischio per i no vax. Cisl: decide il medico aziendale (Di giovedì 25 marzo 2021) BOLOGNA – Se il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini vorrebbe i sanitari no vax lontani dalla ‘prima linea’ degli ospedali per non mettere a rischio i pazienti, la Cisl sottolinea: già oggi i medici aziendali possono valutare la mancanza di vaccinazione al Covid come elemento contrario all’idoneità al lavoro in ambienti a rischio, come appunto quelli sanitari. Lo spiega Claudio Arlati, responsabile salute e sicurezza del sindacato. “Attenzione- ammonisce in un video postato sul profilo Facebook della Cisl regionale- il medico competente può, nel momento in cui definisce il suo giudizio di idoneità alla mansione, trattare dati relativi alla vaccinazione. E se lo ritiene tenerne conto per esprimere una valutazione sulla idoneità alla mansione, specialmente in quegli ambienti in cui i lavoratori e le lavoratrici sono esposti al rischio biologico, per esempio gli ambienti sanitari”. I DATI SULLA VACCINAZIONE NON POSSONO ESSERE RICHIESTI DAL DATORE DI LAVORO Leggi su dire (Di giovedì 25 marzo 2021) BOLOGNA – Se il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini vorrebbe i sanitari no vax lontani dalla ‘prima linea’ degli ospedali per non mettere a rischio i pazienti, la Cisl sottolinea: già oggi i medici aziendali possono valutare la mancanza di vaccinazione al Covid come elemento contrario all’idoneità al lavoro in ambienti a rischio, come appunto quelli sanitari. Lo spiega Claudio Arlati, responsabile salute e sicurezza del sindacato. “Attenzione- ammonisce in un video postato sul profilo Facebook della Cisl regionale- il medico competente può, nel momento in cui definisce il suo giudizio di idoneità alla mansione, trattare dati relativi alla vaccinazione. E se lo ritiene tenerne conto per esprimere una valutazione sulla idoneità alla mansione, specialmente in quegli ambienti in cui i lavoratori e le lavoratrici sono esposti al rischio biologico, per esempio gli ambienti sanitari”. I DATI SULLA VACCINAZIONE NON POSSONO ESSERE RICHIESTI DAL DATORE DI LAVORO

Advertising

gen_napoli : Per lavori a rischio il vaccino dev'essere obbligatorio. Pena la NON idoneità alla mansione. Per far ciò serve sens… - gen_napoli : @DavideGiac Per lavori a rischio il vaccino dev'essere obbligatorio. Pena la NON idoneità alla mansione. Per far ci… - luisati13 : @riconoscibile @sciarrone66 @Gigadesires Non può essere subordinata a questa vaccinazione né a nessun'altra vaccina… - TERRANATOMMASO : @sbonaccini Il medico del lavoro competente dovrebbe negare l'idoneità in considerazione del rischio personale e de… -

Ultime Notizie dalla rete : Idoneità rischio Avellino, tamponi di controllo per De Francesco e Carriero ... ci si augura, definitiva, il rischio di una escalation di contagi dopo le positività di Carriero , ... in caso di negativizzazione, restano, però, ristretti data la necessità di ottenere l'idoneità ...

Patente di guida, salute fisica e mentale contano più dell'età? ...i medici di famiglia come le figure imprescindibili nell'individuazione dei soggetti a rischio. ... Come accennato in apertura, oltre alla richiesta di valutare l' idoneità dei candidati per il ...

«Una legge per riconoscere i figli di gay e lesbiche, la stepchild adoption non basta». Il monito della... Corriere della Sera ... ci si augura, definitiva, ildi una escalation di contagi dopo le positività di Carriero , ... in caso di negativizzazione, restano, però, ristretti data la necessità di ottenere l'......i medici di famiglia come le figure imprescindibili nell'individuazione dei soggetti a. ... Come accennato in apertura, oltre alla richiesta di valutare l'dei candidati per il ...