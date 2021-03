Si è creato un ingorgo nel canale di Suez

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Una nave sta bloccando ildi(foto Instagram dell’utente fallenhearts17)Una nave container lunga 400 metri e larga 59 si è incagliata di traverso neldiin Egitto, bloccando da ieri, 23 marzo, il passaggio di tutte le imbarcazioni in una delle rotte commerciali più percorse del mondo. Ilè attraversato dal 7% del traffico mercantile mondiale e potrebbe restare bloccato ancora a lungo. La mega-nave Ever Given, della taiwanese Evergreen Marine Corp, stava raggiungendo i Paesi Bassi dopo essere partita dalla Cina. Poco dopo aver imboccato ildel Mar Rosso, secondo la compagnia, si sarebbe girata di traverso a causa di una “raffica di vento”, facendo incagliare il bulbo di prua al di sotto della banchina destra del. L’incidente ...

I rimorchiatori sono accorsi subito sul luogo dell'incidente e sono all'opera ma in poche ore si è creato un ingorgo lungo decine di chilometri con molte navi bloccate in attesa di transitare.