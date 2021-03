Raid in ospedale a Napoli: oggi l’autopsia sul 67enne morto (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si terrà oggi l’autopsia sulla salma di Giuseppe Esposito, il 67enne la cui morte innescò la reazione violenta dei suoi familiari che, il giorno stesso del decesso, il 19 marzo, si recarono all’ospedale del Mare di Napoli, dove l’uomo era stato ricoverato, per scagliarsi contri i sanitari. I consulenti della Procura (pm Mario Canale) e dell’avvocato Gennaro Demetrio Paipais, legale dei parenti di Esposito, dovranno accertare il trattamento diagnostico a cui è stato sottoposto Luigi Esposito, le scelte terapeutiche adottate dal personale medico e paramedico e se sussiste nesso causale tra il decesso ed eventuali imperizie. L’esito dell’esame sarà reso noto tra sessanta giorni. Intanto nella giornata di lunedì 22 marzo sono arrivate le scuse del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si terràsulla salma di Giuseppe Esposito, illa cui morte innescò la reazione violenta dei suoi familiari che, il giorno stesso del decesso, il 19 marzo, si recarono all’del Mare di, dove l’uomo era stato ricoverato, per scagliarsi contri i sanitari. I consulenti della Procura (pm Mario Canale) e dell’avvocato Gennaro Demetrio Paipais, legale dei parenti di Esposito, dovranno accertare il trattamento diagnostico a cui è stato sottoposto Luigi Esposito, le scelte terapeutiche adottate dal personale medico e paramedico e se sussiste nesso causale tra il decesso ed eventuali imperizie. L’esito dell’esame sarà reso noto tra sessanta giorni. Intanto nella giornata di lunedì 22 marzo sono arrivate le scuse del ...

