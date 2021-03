Non baciatevi davanti ai bambini, siete due donne (VIDEO) (Di mercoledì 24 marzo 2021) ”Non baciatevi” Ennesimo spaccato di una società omofoba: questa volta accade a Voghera “Andate via, ci sono dei bambini” Si chiamano Valentina e Aurora, hanno entrambe vent’anni, e lo scorso sabato stavano passando un tranquillo pomeriggio al parco di Voghera (Pavia) quando a un certo punto un uomo rimprovera due ragazze si è avvicinato a Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 marzo 2021) ”Non” Ennesimo spaccato di una società omofoba: questa volta accade a Voghera “Andate via, ci sono dei” Si chiamano Valentina e Aurora, hanno entrambe vent’anni, e lo scorso sabato stavano passando un tranquillo pomeriggio al parco di Voghera (Pavia) quando a un certo punto un uomo rimprovera due ragazze si è avvicinato a

