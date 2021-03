Monza, Berlusconi in ospedale da lunedì: la conferma del suo legale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il proprietario del Monza Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale da lunedì per un problema non specificato Il proprietario del Monza Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale da lunedì per un problema non specificato. Lo ha spiegato il suo legale, l’avvocato Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter. Fonti vicine a Forza Italia fanno sapere che non si tratta di nulla di grave. Berlusconi era già stato ospedalizzato lo scorso settembre dopo essere risultato positivo al coronavirus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il proprietario delSilvioè ricoverato indaper un problema non specificato Il proprietario delSilvioè ricoverato indaper un problema non specificato. Lo ha spiegato il suo, l’avvocato Federico Cecconi, all’inizio dell’udienza del processo milanese sul caso Ruby ter. Fonti vicine a Forza Italia fanno sapere che non si tratta di nulla di grave.era già stato ospedalizzato lo scorso settembre dopo essere risultato positivo al coronavirus. Leggi su Calcionews24.com

