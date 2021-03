La denuncia della relatriche dell'Onu: 'Ho ricevuto minacce per le mie indagini su Khashoggi'" (Di mercoledì 24 marzo 2021) La relatrice speciale delle Nazioni Unite per le uccisioni extragiudiziali uscente, Agnes Callamard , è stata minacciata di morte da un alto funzionario saudita dopo la sua indagine sull'omicidio del ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 24 marzo 2021) La relatrice specialee Nazioni Unite per le uccisioni extragiudiziali uscente, Agnes Callamard , è stata minacciata di morte da un alto funzionario saudita dopo la sua indagine sull'omicidio del ...

Advertising

La7tv : #tagada #Vaccini, la denuncia della dott.ssa Ritaines Munizza, medico di base ad Alzano Lombardo: 'Non funziona il… - ivanscalfarotto : A 27 anni dal suo omicidio, la lezione di #DonPeppeDiana è sempre più viva. L’auspicio è che sopratutto i giovani s… - _Carabinieri_ : Matera: i #Carabinieri sottopongono a divieto di avvicinamento ed obbligo di dimora l'uomo che da diversi anni mina… - IkuCQ : RT @Iperbole_: Hanno trovato l'aggressore omofobo della metro di Roma. Rischia una denuncia per lesioni e una multa per aver attraversato… - pizzaandbeer_ : RT @chevitaamara: +++ BREAKING NEWS: “Codacons denuncia Fedez e Chiara Ferragni per l’ora della nascita, gridano allo scandalo e chiedono… -