Euroscettici | europerplessi e i programmi vaccinali europei

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il “piatto forte” del Consiglio dei Capi di Stato e di governo dell’Unione europea (Ue) di domani 25 marzo e dopodomani 26 marzo è il programma vaccinale nell’Ue. È indietro, e di molto, rispetto a quelli del Regno Unito, degli Stati Uniti e del Canada, per non parlare di Israele e dei Paesi del Bacino del Pacifico (segnatamente, Australia e Nuova Zelanda). I ritardi e le insoddisfazioni fanno aumentare, tra i cittadini dell’Ue, due grandi categorie: gli “” e gli “”. Sono due vaste categorie differenti tra di loro. Nella prima ci sono sia coloro che sono contrari al principio stesso di integrazione europea, come erano un tempo non pochi dei militanti del Movimento Cinque Stelle (M5S) sia coloro che, pursti, vorrebbero una “differente Europa”, simile all’”Europe des Patries”, preconizzata da Charles de ...