Dayne Mello contro Rosalinda e Zenga | “Bisogna vedere come va a letto”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Nella sua ultima intervista, Dayanenon ha resistito dal lanciare ancora una volta delle frecciatine alquanto velenose a quella che per mesi, nella Casa del Grande Fratello Vip 5, è stata la sua migliore amica. Quella che lei stessa considerava tale e anche di più, visto che a un certo punto ha dichiarato persino di essere innamorata di lei. Dayane non ha risparmiato neanche Andrea, attuale fidanzato di, col quale secondo la modella brasiliana non ci sarebbe alcuna chimica. “Si stanno conoscendo ma io quella chimica lì non l’ho mai vista. Vedremo cosa succederà” ha dichiarato la modella brasiliana. E poi ci è andata già ancora più pesante, affermando che secondo lei la coppia stia sfruttando molto la televisione per dire di essere una coppia felice. Tuttavia, secondo lei: “...