Suarez fa la sua scelta: “Preferisco Haaland a Mbappé. Segnerà un’era…” (Di martedì 23 marzo 2021) Si era confessato a livello personale qualche tempo fa, adesso Luis Suarez torna a parlare e lo fa anche dei colleghi del mondo del pallone ed in particolare di quello che lui stesso, in un certo senso, definisce "il nuovo che avanza". Il Pistolero dell'Atletico Madrid è intervenuto in diretta streaming su Twitch Tv con Gerard Romero affrontando alcuni temi caldi dell'attualità calcistica.Suarez e i bomber del futurocaption id="attachment 1068067" align="alignnone" width="594" Suarez (Getty Images)/caption"Haaland è un grande giocatore ed è già ad un livello spettacolare", ha detto Suarez sul collega attaccante del Borussia Dortmund. "Ha una potenza fisica ammirevole. È uno dei migliori 9 in il mondo e lui Segnerà un'era".Rispondendo a chi preferisse tra il norvegese e il talento del ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 marzo 2021) Si era confessato a livello personale qualche tempo fa, adesso Luistorna a parlare e lo fa anche dei colleghi del mondo del pallone ed in particolare di quello che lui stesso, in un certo senso, definisce "il nuovo che avanza". Il Pistolero dell'Atletico Madrid è intervenuto in diretta streaming su Twitch Tv con Gerard Romero affrontando alcuni temi caldi dell'attualità calcistica.e i bomber del futurocaption id="attachment 1068067" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"è un grande giocatore ed è già ad un livello spettacolare", ha dettosul collega attaccante del Borussia Dortmund. "Ha una potenza fisica ammirevole. È uno dei migliori 9 in il mondo e luiun'era".Rispondendo a chi preferisse tra il norvegese e il talento del ...

