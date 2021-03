Stasera in tv arriva Leonardo: 5 cose da sapere sulla fiction di Raiuno con Matilda de Angelis (Di martedì 23 marzo 2021) Il suo nome è sinonimo di genio in ogni angolo della Terra. Eppure, della vita dii Leonardo da Vinci, l’uomo del Rinascimento, non conosciamo davvero tutto. Da queste pieghe misteriose prende avvio Leonardo, la fiction di Raiuno che debutta Stasera in tv alle 21.20. Un coproduzione internazionale dal cast eccellente da cui spiccano i nomi di Aidan Turner e Matilda De Angelis. Ma ecco 5 cose da sapere su questo imperdibile appuntamento. La trama di Leonardo: un giallo L’azione si svolge nel 1503. Quando Leonardo da Vinci, il più famoso artista del suo tempo, viene accusato dell’omicidio di Caterina da Cremona. Interrogato da Stefano Giraldi, ambizioso ufficiale del Ducato di Milano, ... Leggi su amica (Di martedì 23 marzo 2021) Il suo nome è sinonimo di genio in ogni angolo della Terra. Eppure, della vita diida Vinci, l’uomo del Rinascimento, non conosciamo davvero tutto. Da queste pieghe misteriose prende avvio, ladiche debuttain tv alle 21.20. Un coproduzione internazionale dal cast eccellente da cui spiccano i nomi di Aidan Turner eDe. Ma ecco 5dasu questo imperdibile appuntamento. La trama di: un giallo L’azione si svolge nel 1503. Quandoda Vinci, il più famoso artista del suo tempo, viene accusato dell’omicidio di Caterina da Cremona. Interrogato da Stefano Giraldi, ambizioso ufficiale del Ducato di Milano, ...

