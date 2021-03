Report del Consiglio Grande e Generale seduta del 23 marzo – mattina (Di martedì 23 marzo 2021) In mattinata, il Consiglio Grande e Generale è ripartito con l’esame dell’articolato del decreto n.46“Misure di rafforzamento e contenimento per favorire l’efficacia della campagna vaccinale Covid-19” che è stato infine ratificato. Diversi gli emendamenti presentati da Repubblica futura, tutti respinti. Tra questi, si è aperto un dibattito partecipato sull’emendamento abrogativo del comma 2 dell’articolo 7, che imponeva il divieto per i minori di 14 anni di “attività motoria e sportiva in strutture sportive”. Leggi su dire (Di martedì 23 marzo 2021) In mattinata, il Consiglio Grande e Generale è ripartito con l’esame dell’articolato del decreto n.46“Misure di rafforzamento e contenimento per favorire l’efficacia della campagna vaccinale Covid-19” che è stato infine ratificato. Diversi gli emendamenti presentati da Repubblica futura, tutti respinti. Tra questi, si è aperto un dibattito partecipato sull’emendamento abrogativo del comma 2 dell’articolo 7, che imponeva il divieto per i minori di 14 anni di “attività motoria e sportiva in strutture sportive”.

Advertising

istsupsan : ??#COVID19, PRIMI EFFETTI DEL #VACCINO NELLE RSA ???Nelle strutture residenziali in calo incidenza, residenti isola… - reportrai3 : #Report a Manaus, la città più popolosa dell'Amazzonia, dove è nata la variante brasiliana del virus Sars-CoV-2, pi… - Avvenire_Nei : Gli ispettori delle Nazioni Unite hanno consegnato un report di 548 pagine. Dalle mazzette per tentare di pilotare… - LombardiaInnova : ????? Il settore tecnologico del #DeepTech, quello cioè che scommette su tecnologie #innovative e di frontiera, ha ra… - HappinessRpt : RT @davide_bollati: Oggi alle 17:00 sarò ospite, assieme ad @Andrea_Illy, su @Radio24_news @FocusEconomia per parlare del World Happiness R… -