OnePlus 9 e 9 Pro annunciati con fotocamere a marchio Hasselblad

(Di martedì 23 marzo 2021)ha annunciato i primi due telefoni della sua serie9, il9 e il9 Pro. Come previsto, il9 Pro è il fiore all’occhiello, progettato per affrontare artisti del calibro del Galaxy S21 Ultra di Samsung e l’iPhone 12 Pro Max, mentre il9 è la sua controparte con caratteristiche inferiori e leggermente più conveniente. Il9 costa 729 dollari con 8GB di RAM e 128GB di storage o 829 dollari con 12GB di RAM e 256GB di storage. Nel frattempo, il 9 Pro costa 969 dollari con 8 GB di RAM e 128 GB di storage o 1.069 dollari con 12 GB di RAM e 256 GB di storage negli Stati Uniti. Entrambi i telefoni saranno in vendita il 2 aprile, con preordini a partire dal 26 marzo.ha trascorso gran parte del suo ...

PatosNokia : Recensione OnePlus 9 Pro: si riconferma il best-buy dei top di gamma! - Giulio_Minotti : OnePlus 9 e 9 Pro: altissime prestazioni e super fotocamere - PuntoCellulare : OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro sono stati annunciati oggi, due smartphone di fascia alta basati sul chip Snapdragon 888… - HelpMeTechNow : OnePlus ha annunciato i primi due telefoni della sua serie OnePlus 9, il OnePlus 9 e il OnePlus 9 Pro. Come previst… - videorecensione : OnePlus 9 Pro, 9 e WATCH: PRESENTAZIONE in DIRETTA commentata da noi -

: caratteristiche ufficiali e prezzo Il top di gamma della nuova serie di smartphone cinesi è il, con schermo Fluid Display 2.0 OLED dalla curvatura ottimizzata con ...Più il9 che il, grazie soprattutto allo schermo completamente piatto e al prezzo più appetibile, 719 euro. I due smartphone sembrano molto simili tra loro ma non lo sono: ...E i risultati si vedono tutti. Se negli anni, proprio la fotografia rimaneva un tallone d'achille per gli smartphone OnePlus, questo 9 Pro supera brillantemente l'esame. Gli scatti sono nitidi. La ...A partire dal 6 aprile si aggiunge il servizio premium in abbonamento Amazon Music HD a quelli utilizzabili per fruire dei contenuti audio basati sulla tecnologia spaziale “object-based” tramite gli s ...