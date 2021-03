LEGA B E UNAR PER KEEP RACISM OUT (Di martedì 23 marzo 2021) Un impegno imprescindibile e doveroso al quale la LEGA B con tutti i club ha aderito senza il minimo dubbio e con la totale volontà di esserci in prima linea. Ecco perché nella XVII Settimana d’azione contro il razzismo, denominata “KEEP RACISM Out” promossa dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza e per promuovere la cultura dell’inclusione, dei diritti umani e della valorizzazione delle differenze, la Serie BKT scenderà in campo da protagonista. Durante le gare della 30a giornata, il messaggio sarà veicolato attraverso i canali social della LEGA B e dei club e sui led bordocampo apparirà lo slogan dell’iniziativa: “KEEP RACISM Out” che ... Leggi su udine20 (Di martedì 23 marzo 2021) Un impegno imprescindibile e doveroso al quale laB con tutti i club ha aderito senza il minimo dubbio e con la totale volontà di esserci in prima linea. Ecco perché nella XVII Settimana d’azione contro il razzismo, denominata “Out” promossa dall’(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza e per promuovere la cultura dell’inclusione, dei diritti umani e della valorizzazione delle differenze, la Serie BKT scenderà in campo da protagonista. Durante le gare della 30a giornata, il messaggio sarà veicolato attraverso i canali social dellaB e dei club e sui led bordocampo apparirà lo slogan dell’iniziativa: “Out” che ...

