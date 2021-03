Israele esce dal lockdown e torna alle urne. Netanyahu (sotto processo per corruzione) si gioca tutto (Di martedì 23 marzo 2021) Israele riapre dopo il lockdown e si prepara a nuove elezioni. Sono le quarte in due anni e al centro c’è sempre lui, Benjamin Netanyahu, al potere dal 2009, che si ricandida alla carica più alta del Paese nonostante sia attualmente sotto processo per corruzione. Secondo gli ultimi sondaggi il suo partito, Likud, dovrebbe arrivare primo ma senza ottenere la maggioranza di seggi al Knesset, il parlamento israeliano, neppure con il sostegno degli alleati ultra-ortodossi di Shas e Giudaismo Unito nella Torah. L’ago della bilancia questa volta non è più Benny Gantz, l’ex capo di Stato maggiore sceso in campo nel 2019, i cui consensi sono crollati dopo la sua decisione di allearsi con lo sfidante Netanyahu per formare una sorta di governo ... Leggi su open.online (Di martedì 23 marzo 2021)riapre dopo ile si prepara a nuove elezioni. Sono le quarte in due anni e al centro c’è sempre lui, Benjamin, al potere dal 2009, che si ricandida alla carica più alta del Paese nonostante sia attualmenteper. Secondo gli ultimi sondaggi il suo partito, Likud, dovrebbe arrivare primo ma senza ottenere la maggioranza di seggi al Knesset, il parlamento israeliano, neppure con il sostegno degliati ultra-ortodossi di Shas e Giudaismo Unito nella Torah. L’ago della bilancia questa volta non è più Benny Gantz, l’ex capo di Stato maggiore sceso in campo nel 2019, i cui consensi sono crollati dopo la sua decisione diarsi con lo sfidanteper formare una sorta di governo ...

Advertising

Bordoni_SL : Israele ci mostra che con il vaccino si esce da questo incubo (con buona pace di Ricciardi) VACCINARE H24 - RRmpinero : RT @nenanewsagency: NENA IN PILLOLE. #Palestina, #Qatar, #Turchia. Decimo venerdì di protesta dei palestinesi in Israele. A Doha da oggi in… - breveinutile : @twMirandolina Insisto: non lo impedisce, nel senso che resta possibile, ma altamente improbabile. Per controprova… - CheGuevaraRoma : RT @nenanewsagency: NENA IN PILLOLE. #Palestina, #Qatar, #Turchia. Decimo venerdì di protesta dei palestinesi in Israele. A Doha da oggi in… - nenanewsagency : NENA IN PILLOLE. #Palestina, #Qatar, #Turchia. Decimo venerdì di protesta dei palestinesi in Israele. A Doha da ogg… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele esce Israele al voto, a un passo dal fascismo Come se la bugia diventasse verità nel momento in cui esce dalla sua bocca. Netanyahu è davvero "... Israele ha bisogno di un miracolo. I dolori del giovane Bennett "Se" è la parola più diffusa prima di ...

Israele al voto, a un passo dal fascimo Come se la bugia diventasse verità nel momento in cui esce dalla sua bocca. Netanyahu è davvero "... Israele ha bisogno di un miracolo. I dolori del giovane Bennett "Se" è la parola più diffusa prima di ...

Israele esce dal lockdown e torna alle urne. Netanyahu (sotto processo per corruzione) si gioca tutto Open Israele torna al voto per la quarta volta in due anni. Con il covid (ma anche con i vaccini) In queste prime elezioni dopi i vaccini e l'ondata di piena del Covid, tutto è stato studiato nei dettagli. I seggi saranno più di 13mila, di cui quasi 700 saranno destinati esclusivamente ai malati d ...

Israele di nuovo al voto, il favorito è Netanyahu Il suo leader, Mansour Abbas, già in diverse occasioni decisive ha puntellato il governo, e ha avuto parole lusinghiere per Netanyahu. L’alleanza trasversale destra-sinistra contro Netanyahu. In quest ...

Come se la bugia diventasse verità nel momento in cuidalla sua bocca. Netanyahu è davvero "...ha bisogno di un miracolo. I dolori del giovane Bennett "Se" è la parola più diffusa prima di ...Come se la bugia diventasse verità nel momento in cuidalla sua bocca. Netanyahu è davvero "...ha bisogno di un miracolo. I dolori del giovane Bennett "Se" è la parola più diffusa prima di ...In queste prime elezioni dopi i vaccini e l'ondata di piena del Covid, tutto è stato studiato nei dettagli. I seggi saranno più di 13mila, di cui quasi 700 saranno destinati esclusivamente ai malati d ...Il suo leader, Mansour Abbas, già in diverse occasioni decisive ha puntellato il governo, e ha avuto parole lusinghiere per Netanyahu. L’alleanza trasversale destra-sinistra contro Netanyahu. In quest ...