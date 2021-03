Temptation Island 6 | Giada Giovanelli rivela di aver subito un aborto

Leggi su isaechia

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’ex protagonista dihato direcentemente unpartecipò alla sesta edizione del reality delle tentazioni in coppia col compagno Francesco Branco. I due, dopo tanti anni di relazione, avevano deciso di allargare la famiglia e dopo diversi tentativiera rimasta incinta. A raccontare l’esperienza è stata proprio la ragazza: Ero incinta da due mesi e mezzo, ma nell’ultima ecografia il battito non c’era più. E’ stata un po’ una batosta perché avevo perso le speranze di rimanere incinta, ci ero rimasta, mi dicono questa cosa e mi viene da dire vaffan****. La maggior parte delle donne non lo dice per vergogna e mi chiedo perché. Voglio dirvi di non ...