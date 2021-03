Studio Ingv: Pompei fu distrutta in soli 15 minuti (Di lunedì 22 marzo 2021) Pompei distrutta in 15 minuti da una valanga di polveri piroclastiche secondo uno Studio dell’Ingv: sono il fenomeno più devastante delle cosiddette eruzioni esplosive Circa quindici minuti fu la durata delle correnti piroclastiche che colpirono Pompei durante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.: le loro ceneri vulcaniche, inalate dagli abitanti, furono fatali, provocandone l’asfissia. Questo è… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 22 marzo 2021)in 15da una valanga di polveri piroclastiche secondo unodell’: sono il fenomeno più devastante delle cosiddette eruzioni esplosive Circa quindicifu la durata delle correnti piroclastiche che colpironodurante l’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.: le loro ceneri vulcaniche, inalate dagli abitanti, furono fatali, provocandone l’asfissia. Questo è… L'articolo Corriere Nazionale.

