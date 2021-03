Lockdown di Pasqua, Assoturismo: “Calo di fatturato di 1,4 miliardi” (Di lunedì 22 marzo 2021) Le stime di Assoturismo sul Lockdown di Pasqua: “Il 2021 assomiglia molto ad un nuovo 2020”. ROMA – Le stime di Assoturismo sul Lockdown di Pasqua confermano un momento molto complicato per le aziende. Secondo l’ultimo rapporto, riportato dall’Ansa, le chiusure decise per il prossimo periodo festivo costerebbe alle strutture ricettive circa 11,3 milioni di presenze, con una perdita di fatturato di 1,4 miliardi. Una cifra sicuramente molto importante se si considera che le festività Pasquali sono l’unica occasione per un ponte. Il 25 aprile e il 1 maggio, infatti, capitano rispettivamente domenica e sabato. Messina (Assoturismo): “Le imprese non lavorano ormai da un anno” I dati sono stati commentati dal ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021) Le stime disuldi: “Il 2021 assomiglia molto ad un nuovo 2020”. ROMA – Le stime disuldiconfermano un momento molto complicato per le aziende. Secondo l’ultimo rapporto, riportato dall’Ansa, le chiusure decise per il prossimo periodo festivo costerebbe alle strutture ricettive circa 11,3 milioni di presenze, con una perdita didi 1,4. Una cifra sicuramente molto importante se si considera che le festivitàli sono l’unica occasione per un ponte. Il 25 aprile e il 1 maggio, infatti, capitano rispettivamente domenica e sabato. Messina (): “Le imprese non lavorano ormai da un anno” I dati sono stati commentati dal ...

Advertising

news_mondo_h24 : Lockdown di Pasqua, Assoturismo: “Calo di fatturato di 1,4 miliardi” - infoitinterno : Lombardia in zona arancione? Forse, ma a Pasqua è lockdown. E poi nuovo Dpcm - RiccardaCor : RT @valy_s: #Covid19 #Turismo Le MISURE RESTRITTIVE #lockdown #ZoneRosse per #Pasqua (decise INDIPENDENTEMENTE dai dati) faranno perdere al… - marcoleofrigio : RT @Lorenzomonfreg: #Germania meeting Merkel-governatori su nuovo lockdown è stato interrotto da oltre 1 ora e mezza. Tensione alta. Non si… - Lorenzomonfreg : #Germania meeting Merkel-governatori su nuovo lockdown è stato interrotto da oltre 1 ora e mezza. Tensione alta. No… -