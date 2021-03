Inter-Ats è guerra: via libera per le nazionali (Di lunedì 22 marzo 2021) La negatività ai tamponi potrebbe permettere ai giocatori dell’Inter di raggiungere le nazionali. Il club non ci sta: “Solo allenamenti” In casa Inter non esiste la pace, neppure dopo una domenica quasi perfetta, con lo scudetto quasi totalmente cucito sulla maglia. Continuano le differenze di vedute tra il club e l’ats, che ha impedito ai nerazzurri di giocare contro il Sassuolo per i casi di Covid. La stessa ats potrebbe ora dare il via libera ai giocatori per raggiungere le nazionali. Le Federazioni estere hanno fatto pressione per avere a disposizioni i vari Lukaku, Perisic, Brozovic e tanti altri. Le richieste sono state inoltrate al Ministero della Salute. L’ats avrebbe dato il via libera a tutti seguendo la norma Internazionale che vale per tutti i ... Leggi su zon (Di lunedì 22 marzo 2021) La negatività ai tamponi potrebbe permettere ai giocatori dell’di raggiungere le. Il club non ci sta: “Solo allenamenti” In casanon esiste la pace, neppure dopo una domenica quasi perfetta, con lo scudetto quasi totalmente cucito sulla maglia. Continuano le differenze di vedute tra il club e l’ats, che ha impedito ai nerazzurri di giocare contro il Sassuolo per i casi di Covid. La stessa ats potrebbe ora dare il viaai giocatori per raggiungere le. Le Federazioni estere hanno fatto pressione per avere a disposizioni i vari Lukaku, Perisic, Brozovic e tanti altri. Le richieste sono state inoltrate al Ministero della Salute. L’ats avrebbe dato il viaa tutti seguendo la normanazionale che vale per tutti i ...

