Ibrahimovic non trattiene le lacrime: è successo in diretta TV – VIDEO (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic, dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina ha parlato della sua riconvocazione in Nazionale. Zlatan Ibrahimovic è sempre più trascinatore di questo Milan che resta col fiato sul collo dei cugini interisti attualmente primi in campionato. Nella gara di ieri Ibrahimovic avrebbe potuto mettere a segno una doppietta, ma il cucchiaio si L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Zlatan, dopo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina ha parlato della sua riconvocazione in Nazionale. Zlatanè sempre più trascinatore di questo Milan che resta col fiato sul collo dei cugini interisti attualmente primi in campionato. Nella gara di ieriavrebbe potuto mettere a segno una doppietta, ma il cucchiaio si L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: “Volevamo vincere a tutti i costi, c’era spirito e mentalità. Quando incontro Maldini per il rinnovo?… - SkySport : ?? @PeppeDiSte 'Hai fatto un altro record' ?? @ibra_official: 'Questo record non voglio averlo' ? #SkySerieA… - AntoVitiello : Pioli: '#Ibrahimovic gioca titolare domani? Zlatan ha sfruttato il minutaggio di giovedì, domani partirà dal primo… - Fabbri_Ale : RT @iBimbiDiZampini: Ma ieri sera Commisso, dopo Fiorentina - Milan, ha attuato la scenata ai microfoni del postpartita per il gol irregola… - infoitsport : Ibrahimovic si commuove parlando del figlio: 'Non voleva che me ne andassi' -