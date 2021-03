Dl Sostegni | Tributaristi Int | “Su cartelle bene Draghi su modifica riscossione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il via libera al decretoè positivo anche se gli interventi a sostegno delle attività produttive sono limitati e in ritardo. Ed è positivo anche il richiamo del Premier Mariosulla necessità dire a monte il sistema della. E’ questo, in sintesi, il giudizio espresso dall’Int, l’istituto nazionale, sulle misure approvate dal Governo. L’Int “ritiene positivo, anche se limitato e tardivo rispetto alle restrizioni, l’intervento a favore di imprese e professionisti soprattutto in rapporto ai fondi a disposizione ovvero i 32 miliardi di scostamento approvati dal parlamento in gennaio. Bisognerà però attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per valutare in dettaglio le modalità di richiesta ed i limiti che, nonostante l’auspicato abbandono dei ...