Croazia, ct Dalic: “Perisic e Brozovic? Mi aspetto che siano qui” (Di lunedì 22 marzo 2021) Il ct della Croazia Zlatko Dalic non ha nessuna intenzione di rinunciare a Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, attualmente bloccati dall’Ats a Milano dopo le positività al Covid-19 emerse settimana scorsa nel gruppo nerazzurro. “Mi aspetto che, tranne l’infortunato Ante Rebi?, tutti gli altri convocati siano qui, compresi Perisic e Brozovic“, ha affermato il commissario tecnico croato in conferenza stampa. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Il ct dellaZlatkonon ha nessuna intenzione di rinunciare a Ivane Marcelo, attualmente bloccati dall’Ats a Milano dopo le positività al Covid-19 emerse settimana scorsa nel gruppo nerazzurro. “Miche, tranne l’infortunato Ante Rebi?, tutti gli altri convocatiqui, compresi“, ha affermato il commissario tecnico croato in conferenza stampa. SportFace.

