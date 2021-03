AstraZeneca | tanti insegnanti disertano | va meglio nell' Ulss 3 Zaia | ' Rafforziamo le liste'

(Di martedì 23 marzo 2021) Se domani non dovesse arrivare la nuova fornitura di Pfizer, nei prossimi giorni non sarà possibile effettuare i vaccini di richiamo. Come spiegato oggi dal presidente del Veneto Lucain ...

Advertising

fabiocrivel : RT @Franciscovota: Grande onestà intellettuale del dott. Remuzzi, la complicanza di #ASTRAZENECA c'è, lo dice chiaramente d'altronde ne han… - Elisa72Parma : RT @Franciscovota: Grande onestà intellettuale del dott. Remuzzi, la complicanza di #ASTRAZENECA c'è, lo dice chiaramente d'altronde ne han… - marcell16895275 : RT @Franciscovota: Grande onestà intellettuale del dott. Remuzzi, la complicanza di #ASTRAZENECA c'è, lo dice chiaramente d'altronde ne han… - oscarvalle1984 : RT @Franciscovota: Grande onestà intellettuale del dott. Remuzzi, la complicanza di #ASTRAZENECA c'è, lo dice chiaramente d'altronde ne han… - MaMaurizi9 : RT @Franciscovota: Grande onestà intellettuale del dott. Remuzzi, la complicanza di #ASTRAZENECA c'è, lo dice chiaramente d'altronde ne han… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca tanti

Il punto sui vaccini in Veneto Guardando ad, invece, le dosi sono più consistenti: 98mila in tutto, delle quali 23.472 comunque non utilizzabili (sono quelle dei due lotti sequestrati nei ...... dopo idubbi sui numeri che il governo fornì nella prima ondata 2020: stavolta niente ... come la premier Ana Brnabic, va in fiera e sceglie Pfizer BioNTech o; chi è in affari coi ...Parla il professor Alessandro Sette, La Jolla Institute of Immunology di San Diego: «Chi è stato affetto da uno degli altri Coronavirus potrebbe essere più protetto da Sars-CoV-2» ...In terra britannica i nuovi contagi sono "solo" 5.342. La Spagna ha innalzato il limite di età massimo per ricevere il vaccino AstraZeneca da 55 a 65 anni ...