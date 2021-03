Amazon, la protesta a Buccinasco (Di lunedì 22 marzo 2021) Buccinasco (Milano), 22 marzo 2021 " Oltre 150 lavoratori hanno manifestato davanti ai cancelli della sede Amazon di Buccinasco , in via dell'Artigianato. Dalle 6 di questa mattina, i driver del ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021)(Milano), 22 marzo 2021 " Oltre 150 lavoratori hanno manifestato davanti ai cancelli della sededi, in via dell'Artigianato. Dalle 6 di questa mattina, i driver del ...

Advertising

repubblica : ?? Sciopero Amazon, i sindacati: 'Adesione alla protesta in media del 75%. L'azienda venga a tavolo trattative o ci… - Adnkronos : #ScioperoAmazon, sindacati: 'Protesta riuscita' - infoiteconomia : Amazon, oggi scioperano driver e logistica. Ma per i consumatori la protesta è sbagliata - MassimoFranchi : RT @unoscribacchino: Sciopero #Amazon: crescono adesioni, assemblee, volantinaggi e boicottaggi. Oggi la protesta di tutta la filiera (la… - SlowFoodRoma : “Non vogliamo più essere schiavi dell’algoritmo”. Per questo le lavoratici e i lavoratori della filiera #Amazon ha… -