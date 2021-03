Tonfo casalingo per la Juventus: passa il Benevento. Vincono Lazio e Sampdoria (Di domenica 21 marzo 2021) Tre sono le partite che si sono giocate questo pomeriggio in Serie A, prima della sosta per le Nazionali. Campo principale Torino, dove arriva una sorpresa: la Juventus viene sconfitta dal Benevento ... Leggi su globalist (Di domenica 21 marzo 2021) Tre sono le partite che si sono giocate questo pomeriggio in Serie A, prima della sosta per le Nazionali. Campo principale Torino, dove arriva una sorpresa: laviene sconfitta dal...

PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS - BENEVENTO - Gaich fredda Pirlo, harakiri Arthur Clamoroso tonfo casalingo, con una Juve incapace di far male al Benevento. Non riesce a scuotere la squadre neanche dopo lo svantaggio. Addio sogni scudetto. BENEVENTO Montipò 7 - Decisivo su Morata ...

Tonfo casalingo del Latte Dolce Vis Artena corsara al “Basilio Canu”. I biancocelesti dominano e creano, ma i 3 punti vanno ai rossoneri. Il Sassari calcio Latte Dolce torna sul Golfo dell’Asinara per sfidare la rivelazione d ...

