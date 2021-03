**Dl Sostegni: Salvini, 'primo mattone, prossimo scostamento se serve anche 100 mld'** (Di domenica 21 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 21 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

MiC_Italia : DL sostegni, @dariofrance: «Oltre un miliardo per la cultura Indennità di 2.400 euro per i lavoratori dello spetta… - Agenzia_Ansa : Letta va all'attacco di Salvini. 'Il decreto Sostegni - dice - aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i mini… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Marzo: Draghi ammette: “Sì, è un condono”. Dl sostegni - eluccellini : RT @MediasetTgcom24: Dl Sostegni, Landini: 'I lavoratori vanno vaccinati, non licenziati' #MaurizioLandini - AndreaSaviane1 : RT @AndreaSaviane1: DL SOSTEGNI Il Presidente Boschetto: “purtroppo confermato il nostro timore, gli aiuti che le imprese riceveranno saran… -

Ultime Notizie dalla rete : **Dl Sostegni Dl sostegni, Confcommercio Toscana: 'La montagna ha partorito il topolino' Firenze : "La montagna ha partorito il topolino". Il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni commenta così il DL Sostegni presentato ieri sera in conferenza stampa dal premier Mario Draghi. "Avevamo apprezzato le parole di Draghi quando diceva che questo non è il momento di chiedere alle imprese, ma di dare, ...

Dl Sostegno, il condono agita la maggioranza. Orlando: "Scelta sbagliata" Dl Sostegni, Orlando: 'Aiutare chi ha bisogno, sbagliati condoni' 'Di fronte ai limiti dati dallo scostamento di bilancio bisognerebbe usare i soldi per aiutare chi ha subìto danni dal Covid - penso ...

Il Dl Sostegni bollinato dalla Ragioneria. Le imprese: non basta Rai News Dl Sostegno: Berlusconi, 'imboccata strada giusta, quella indicata da Fi' Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "La lotta contro il virus sarà lunga, ma la strada imboccata è quella giusta. L accelerazione sui vaccini, i ristori immediati per chi è in difficoltà, i ...

Dl Sostegni: Fratoianni, ‘condono schiaffo a chi paga tasse’ Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Anche oggi giungono da fonti autorevoli parole nette e chiare per lo schiaffo del governo Draghi mandato a chi paga sempre le tasse: il messaggio ai furbi che è venuto con ...

Firenze : "La montagna ha partorito il topolino". Il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni commenta così ilpresentato ieri sera in conferenza stampa dal premier Mario Draghi. "Avevamo apprezzato le parole di Draghi quando diceva che questo non è il momento di chiedere alle imprese, ma di dare, ..., Orlando: 'Aiutare chi ha bisogno, sbagliati condoni' 'Di fronte ai limiti dati dallo scostamento di bilancio bisognerebbe usare i soldi per aiutare chi ha subìto danni dal Covid - penso ...Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "La lotta contro il virus sarà lunga, ma la strada imboccata è quella giusta. L accelerazione sui vaccini, i ristori immediati per chi è in difficoltà, i ...Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Anche oggi giungono da fonti autorevoli parole nette e chiare per lo schiaffo del governo Draghi mandato a chi paga sempre le tasse: il messaggio ai furbi che è venuto con ...