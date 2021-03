Corriere: per De Laurentiis il rinnovo di Insigne non è ancora una priorità (Di domenica 21 marzo 2021) Sul Corriere della Sera Monica Scozzafava scrive di Insigne e del suo rinnovo con il Napoli. “Ha il contratto che scade tra un anno, ma per De Laurentiis il rinnovo non è ancora una priorità. Insigne ha sempre voluto essere come Totti (un’unica maglia in serie A, quella della sua città), ma il tempo sta per scadere. Il contratto per uno scugnizzo diventato leader a 30 anni è una priorità, quasi come la Champions da conquistare. Qualche mese fa c’era stata una proposta informale del club: quadriennale con ingaggio dimezzato. Irricevibile per il capitano, oggi consapevole e autorevole”. Insigne vuole la Champions, per lasciare il segno. “Insigne vuole lasciare il segno. E poi eventualmente guardarsi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021) Suldella Sera Monica Scozzafava scrive die del suocon il Napoli. “Ha il contratto che scade tra un anno, ma per Deilnon èunaha sempre voluto essere come Totti (un’unica maglia in serie A, quella della sua città), ma il tempo sta per scadere. Il contratto per uno scugnizzo diventato leader a 30 anni è una, quasi come la Champions da conquistare. Qualche mese fa c’era stata una proposta informale del club: quadriennale con ingaggio dimezzato. Irricevibile per il capitano, oggi consapevole e autorevole”.vuole la Champions, per lasciare il segno. “vuole lasciare il segno. E poi eventualmente guardarsi ...

Advertising

Corriere : ?? Whatsapp, Facebook e Instagram sono irraggiungibili per molti utenti - Corriere : La lunga coda in strada a Milano per un aiuto al «Pane quotidiano» - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Salvini e Open Arms, la procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio per l’ex ministro-… - darklands20 : @Corriere No la mossa per arrivare al 5% - strescino : La lunga coda in strada a Milano per un aiuto al «Pane quotidiano» -