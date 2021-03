È iniziato il processo all’eroe di Hotel Rwanda (Di sabato 20 marzo 2021) Ad agosto i media internazionali diffusero una notizia che sconvolse il mondo: Paul Rusesabagina, l’Oscar Schindler africano, l’uomo considerato uno dei ”giusti” dell’umanità che salvò più di mille cittadini ruandesi tutsi durante il genocidio del 1994 era stato arrestato in Ruanda con l’accusa di terrorismo. La storia dell’ ex direttore dell’Hotel delle Mille Colline di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 20 marzo 2021) Ad agosto i media internazionali diffusero una notizia che sconvolse il mondo: Paul Rusesabagina, l’Oscar Schindler africano, l’uomo considerato uno dei ”giusti” dell’umanità che salvò più di mille cittadini ruandesi tutsi durante il genocidio del 1994 era stato arrestato in Ruanda con l’accusa di terrorismo. La storia dell’ ex direttore dell’delle Mille Colline di InsideOver.

