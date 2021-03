Amazon, anche i lavoratori italiani in sciopero. A loro dico: non accettate compromessi facili (Di sabato 20 marzo 2021) Il 22 marzo i lavoratori di Amazon di tutta Italia realizzeranno il primo grande sciopero nazionale della durata di 24 ore, che coinvolgerà circa 40mila dipendenti. Lo stop riguarderà tutta la filiera della logistica, con ciò mettendo a rischio la consegna dei pacchi, la cui puntualità, com’è noto, è uno dei principali punti di forza del colosso e-commerce. I sindacati del settore fanno sapere che la protesta nasce dalla indisponibilità dell’azienda a confrontarsi su alcune questioni poste in materia di contrattazione collettiva. Beh, che Amazon sia ostile al rafforzamento all’interno dei suoi stabilimenti del potere collettivo dei lavoratori è un fatto ben noto e tutto sommato scontato (è il capitale, mica una onlus), soprattutto negli Stati Uniti, la sua madrepatria, dove i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Il 22 marzo ididi tutta Italia realizzeranno il primo grandenazionale della durata di 24 ore, che coinvolgerà circa 40mila dipendenti. Lo stop riguarderà tutta la filiera della logistica, con ciò mettendo a rischio la consegna dei pacchi, la cui puntualità, com’è noto, è uno dei principali punti di forza del colosso e-commerce. I sindacati del settore fanno sapere che la protesta nasce dalla indisponibilità dell’azienda a confrontarsi su alcune questioni poste in materia di contrattazione collettiva. Beh, chesia ostile al rafforzamento all’interno dei suoi stabilimenti del potere collettivo deiè un fatto ben noto e tutto sommato scontato (è il capitale, mica una onlus), soprattutto negli Stati Uniti, la sua madrepatria, dove i ...

