Stasera in TV 19 marzo, cosa vedere: Canzone Segreta o Ciao Darwin (Di venerdì 19 marzo 2021) Stasera in TV venerdì 19 marzo: Canzone Segreta su Rai 1, Quarto Grado su Rete 4. Canale 5, appuntamento con Ciao Darwin Getty Images, Serena RossiQueste le trasmissioni che andranno in onda Stasera venerdì 19 marzo sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento con il nuovo show di Serena Rossi “Canzone Segreta”. Tanta attesa intorno ai super ospiti che animeranno la serata. View this post on Instagram A post shared by Serena Rossi (@serenarossiofficial) Su Rai 2 in onda alle 21.20 il nono episodio della quarta stagione del telefilm “The Good Doctor” con protagonista Freddie Highmore. In onda su Rai 3 alle 21.20 il programma “Titolo ... Leggi su ck12 (Di venerdì 19 marzo 2021)in TV venerdì 19su Rai 1, Quarto Grado su Rete 4. Canale 5, appuntamento conGetty Images, Serena RossiQueste le trasmissioni che andranno in ondavenerdì 19sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 appuntamento con il nuovo show di Serena Rossi “”. Tanta attesa intorno ai super ospiti che animeranno la serata. View this post on Instagram A post shared by Serena Rossi (@serenarossiofficial) Su Rai 2 in onda alle 21.20 il nono episodio della quarta stagione del telefilm “The Good Doctor” con protagonista Freddie Highmore. In onda su Rai 3 alle 21.20 il programma “Titolo ...

Advertising

RaiNews : 27 anni dopo la verità sull'omicidio di Ilaria #Alpi e Miran #Hrovatin non è ancora scritta. #Spotlight indaga su f… - CorriereCitta : Quarto Grado, stasera in tv: ecco tutti i casi e le anticipazioni della puntata di venerdì 19 marzo #quartogrado - Raiofficialnews : RT @RaiNews: 27 anni dopo la verità sull'omicidio di Ilaria #Alpi e Miran #Hrovatin non è ancora scritta. #Spotlight indaga su false piste… - zazoomblog : Guida TV: programmi di stasera venerdì 19 marzo 2021 - #Guida #programmi #stasera #venerdì - ninaeffemele : RT @RaiNews: 27 anni dopo la verità sull'omicidio di Ilaria #Alpi e Miran #Hrovatin non è ancora scritta. #Spotlight indaga su false piste… -