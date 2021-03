Pioli spiega: «Diverbio con Solskjaer? Mi spiace per la reazione ma non ce l’avevo con lui» (Di venerdì 19 marzo 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha fatto chiarezza circa l’episodio di ieri sera con Solskjaer dopo il match contro il Manchester United «Mi spiace per la reazione che ho avuto, non capiterà più. A Solskjaer ho fatto i complimenti, ero arrabbiato con il suo assistente». Il tecnico del Milan Stefano Pioli spiega all’ANSA la reazione avuta ieri sera al termine della partita persa contro il Manchester United. Dopo il fischio finale il tecnico rossonero ha rivolto parole irriguardose all’assistente di Solskjaer. Secondo quanto si apprende, il momento di nervosismo avuto da Pioli era legato al comportamento dell’assistente di Solskjaer, che ha trattenuto più volte il pallone sul fallo laterale facendo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Il tecnico del Milan, Stefano, ha fatto chiarezza circa l’episodio di ieri sera condopo il match contro il Manchester United «Miper lache ho avuto, non capiterà più. Aho fatto i complimenti, ero arrabbiato con il suo assistente». Il tecnico del Milan Stefanoall’ANSA laavuta ieri sera al termine della partita persa contro il Manchester United. Dopo il fischio finale il tecnico rossonero ha rivolto parole irriguardose all’assistente di. Secondo quanto si apprende, il momento di nervosismo avuto daera legato al comportamento dell’assistente di, che ha trattenuto più volte il pallone sul fallo laterale facendo ...

